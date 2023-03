Des changements à venir pour le All-Star Game ?

Pour Mike Malone, c’était « le pire match de basket jamais joué ». Le All-Star Game, tel qu’il est décrit par le coach des Nuggets, invité sur le banc de l’une des deux équipes, devrait encore évoluer. La ligue est consciente que la formule actuelle du match des étoiles, boudé comme rarement par les téléspectateurs cette saison, doit évoluer pour ranimer l’intérêt des fans.

« Aucun doute : on va devoir jeter un œil au All-Star Game, en parler avec les joueurs et effectuer quelques changements pour la saison prochaine, afin de s’assurer que cela reste un spectacle pour les fans, promet Mark Tatum, le numéro 2 de la ligue. Dans le même temps, il faut être prudent. Ça reste un match amical, donc on ne veut pas que les joueurs se blessent. Il y a un équilibre à trouver. »

Cet équilibre n’existe plus depuis plusieurs années puisque les joueurs vedettes préfèrent se ménager sur le parquet, réduisant à néant le niveau d’intensité lors de la rencontre. Le dirigeant garde malgré tout du positif de cette dernière édition dans son ensemble.

« Comme c’est le seul moment de l’année où tous les meilleurs joueurs du monde sont dans le même lieu, on bat des records, formule Mark Tatum. Cette année, on a recensé 1.75 milliard d’‘engagements’ sur les réseaux sociaux. La performance de Mac McClung (au concours de dunks) a battu des records dans ce domaine. Le match a été diffusé dans 214 pays. C’est un match avec les meilleurs joueurs du monde mais il y a aussi des objectifs commerciaux. C’est notre plus grand événement pour accueillir des partenaires marketing et du monde entier. »