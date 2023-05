Des audiences record pour la série Warriors - Lakers

Au premier tour contre les Kings, les Warriors avaient déjà passionné les foules aux États-Unis, avec des audiences très importantes. Ce fut encore le cas face aux Lakers puisque la série a été regardée en moyenne par 7.8 millions de téléspectateurs, avec même 8.64 millions de personnes devant leur écran pour le Game 6, remporté par Los Angeles.

C'est tout simplement la demi-finale de conférence la plus regardée depuis celle entre les Bulls de Michael Jordan et les Knicks en 1996 ! De plus, si on enlève les audiences des Finals, c'est également la série la plus regardée depuis les playoffs 2018, avec les deux finales de conférence de l'époque (Golden State - Houston, Boston - Cleveland).

Dernière preuve enfin que ce duel entre LeBron James et Stephen Curry a été très suivi : sur les dix plus grosses audiences des playoffs depuis dix ans, on retrouve les six matches de cette série entre Los Angeles et Golden State !