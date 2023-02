Derrick White et Shai Gilgeous-Alexander honorés comme "Joueurs de la semaine"

La NBA a décidé d’innover un peu dans ses traditionnels trophées de « Joueurs de la semaine ». À l’Est, on pouvait attendre Giannis Antetokounmpo mais la Grande Ligue a préféré mettre l’accent sur les performances de Derrick White.

Il faut dire que le meneur compense parfaitement l’absence de Marcus Smart chez les Celtics, avec quatre victoires sur la période et une jolie ligne de stats : 24.5 points, 7.5 passes et 4.8 rebonds sur la période. Il a été préféré à Jarrett Allen (Cleveland), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jimmy Butler et Tyler Herro (Miami), Joel Embiid et James Harden (Philadelphie) ainsi que Trae Young (Atlanta).

À l’Ouest, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui a été honoré avec ses moyennes de 31.3 points et 6.3 passes sur la semaine. Le Thunder a remporté deux de ses trois matchs et se retrouve dans le Top 10 de l’Ouest. De quoi permettre au meneur/arrière de prendre le pas sur Deandre Ayton (Phoenix), De’Aaron Fox (Sacramento), Nikola Jokic (Denver) et Ja Morant (Memphis).