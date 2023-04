Derrick White encore excellent face à Atlanta

Deuxième meilleur marqueur et joueur le plus adroit à 3-pts de son équipe après deux matches contre les Hawks, Derrick White n'est pas loin d'être le meilleur joueur de Boston depuis le début des playoffs. Car déjà bon dans le Game 1, il a doublé la mise avec un excellent Game 2 : 26 points à 11/16 au shoot, 7 rebonds et 3 contres.

Le public de Boston a même scandé des « MVP, MVP » pour le meneur de jeu, en fin de match, quand il était aux lancers-francs. « Je suis heureux d’entendre ça pour lui », a déclaré Jayson Tatum. Avec ses 14 points en dernier quart-temps, et avec sa défense sur Trae Young avant, c'est lui qui a fait la différence pour écarter les Hawks et permettre à Boston de mener 2-0.

« Je le dis à White tout le temps : sois agressif, aie confiance. On a besoin de ça de sa part. On veut qu’il continue dans cette voie », annonce Jaylen Brown. « On est tellement plus dynamique collectivement quand White est agressif et pas passif », poursuit Tatum. « Parfois, il est trop passif, il cherche les autres, mais ces derniers matches, il est tranchant, il fait les bons choix, il attaque le cercle. »

« Ça fait plaisir d’entendre ça de la part des gars », a réagi le principal intéressé, qui tourne à 25 points, 6 rebonds, 4.5 passes et 2.5 contres de moyenne, à 62% de réussite au shoot, 50% à 3-pts et 89% aux lancers-francs après deux rencontres. « Ils me donnent les moyens de jouer mon jeu. On essaie simplement de s’amuser et de gagner. »