Derrick Rose a retrouvé son poids de rookie

"Environ 97, 98 kilos". C'était le poids de Derrick Rose mi-décembre lorsqu'une blessure à la cheville l'a contraint à rejoindre l'infirmerie. On ne le reverra pas de la saison à cause d'une rechute et d'une opération, et mardi, lors du "media day" des Knicks, ce même Rose est apparu avec... 10 kilos de moins !

A bientôt 34 ans, l'ancien MVP a révélé les raisons de cette importante perte de poids, et c'est tout simplement une réponse à une réflexion de son coach, Tom Thibodeau. "Tout est de la faute de Thibs !" explique le sixième homme des Knicks. "Arrête de jouer avec moi, arrête d’essayer de me défier, de m’envoyer des emails et ce type de merde. Il était derrière mon dos tout le temps. Un email, c’est déjà un de trop. Je sais où il voulait en venir car c’est un super coach. Mais je l’ai compris dès la première fois, comme il avait mentionné mon poids. D’une certaine manière, je me suis senti offensé."

Un Rose plus athlétique et rapide ?

Pour la reprise de l'entraînement, Rose est donc apparu très affûté, et il a expliqué qu'il n'avait pas fait ce poids (87,88 kilos) depuis son année rookie. C'était en 2008. Mais 14 ans plus tard, c'est évidemment plus compliqué de retrouver un tel poids, surtout quand on a des enfants et qu'on passe l'été en famille ou entre amis...

"C’était un défi pendant tout l’été. Voyager dans des endroits agréables et ne pas pouvoir manger ce que l’on veut et surveiller tout ce que l’on mange, surveiller les glucides et tout, c’est difficile."

Délesté de ses kilos en trop, Rose sera sans doute plus rapide et plus athlétique que ces dernières années. De quoi offrir quelques jolies arabesques aux nostalgiques de ses années Bulls ou aux fans du Madison Square Garden.