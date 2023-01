Dennis Schroder décisif malgré une cheville en vrac

« Je lui ai dit que je l'avais vu boiter et que je devais le sortir. Il m'a dit 'Non, laisse-moi sur le parquet, ça va aller coach, je vais bien'. Il m'a dit : 'Je ne vais pas être bon, je vais être grand. ' Ce sont ses mots. » Darvin Ham rapporte son échange avec Dennis Schroder au milieu du quatrième quart-temps face au Heat.

Son meneur venait de se tordre la cheville sur une pénétration. La blessure avait l’air sérieuse mais il est bien resté en jeu. Un pari gagnant pour le coach et ses Lakers puisque le meneur a enchaîné 14 points dans la période, avec un paquet de lancers-francs, mais surtout une pénétration importante à 20 secondes de la fin pour faire un pas de plus vers la victoire (112-109).

« Il a été phénoménal », peut qualifier le coach dont le joueur a terminé avec son record de saison : 32 points (8/15 aux tirs dont 4/7 de loin et 12/14 aux lancers-francs), 4 rebonds, 4 interceptions et 2 passes en 40 minutes. Ham, passé par les Hawks plus tôt dans sa carrière, a même eu l’impression de retrouver « le petit gosse tenace dont je suis tombé amoureux à Atlanta en 2013 lors de sa saison rookie. Cela se voyait qu'il allait devenir spécial, par sa façon de travailler et parce qu'il brille toujours dans les grands moments. »

Il a brillé cette nuit alors que son équipe devait faire sans LeBron James ou Anthony Davis, ni Lonnie Walker IV ou encore Troy Brown Jr. qui, blessé durant le match, a dû quitter ses partenaires. « C'est une grosse victoire, avec AD et Bron sur la touche. Je dois de toute façon être plus agressif, même quand AD et Bron reviennent, pour leur ouvrir des possibilités. En entendant Bron est malade et AD est également absent, tout le monde a donné un peu plus », conclut l’intéressé.