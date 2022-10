Dennis Schroder de retour aux Lakers pour « finir le boulot »

« Toute cette histoire avec les Lakers a été un peu bizarre », concède Dennis Schroder qui vient de signer son retour à Los Angeles avec un « petit » contrat à 2,6 millions de dollars. Lors de son premier passage, saison 2020-2021, il touchait encore 16 millions de dollars.

« C’est la raison pour laquelle j’ai dit que je viendrais même jouer ici gratuitement pour arranger les choses, que tout le monde aille dans la bonne direction », poursuit le joueur de 29 ans en référence à ces fameuses négociations autour d’une prolongation de contrat qui n’ont pas abouti à l’époque.

Il a beaucoup été question d’un contrat à 84 millions de dollars sur quatre ans proposé par les Californiens et que l’Allemand n’aurait pas accepté. « En fin de compte, il n’y a jamais eu de contrat. Il n’y a jamais eu de contrat, je n’ai jamais refusé quoi que ce soit. Ce n’est pas vrai », assure-t-il aujourd’hui.

Toujours un gros contrat en tête

Le média américain ESPN rapporte au contraire que des discussions ont eu lieu en février 2021, alors l’équipe et lui tournaient bien. Mais que le camp du joueur aurait préféré attendre encore, visiblement pour faire grimper sa cote un peu plus. Sauf que le vent a tourné, le joueur s’est montré moins performant en playoffs et les Lakers ont été sortis dès le premier tour.

Le voilà aujourd’hui revenu à Los Angeles pour « finir le boulot » aux côtés de LeBron James et Anthony, autrement dit gagner le titre. Et pas que : « Bien sûr que ce serait génial de signer un gros contrat, sur du long terme, et c’est toujours mon objectif. Mais au final, on en est là aujourd’hui et je vais faire tout ce que je peux pour aider mes coéquipiers à gagner des matchs. »