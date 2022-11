DeMarcus Cousins dans les pas de Dwight Howard ?

Carmelo Anthony, DeMarcus Cousins, LaMarcus Aldridge, Isaiah Thomas, Eric Bledsoe... De nombreux vedettes de la NBA, pour certains All-Stars, n'ont pas trouvé de contrat cet été. Certains attendent patiemment chez eux un coup de fil, tandis que d'autres ont décidé de tenter l'expérience à l'étranger.

C'est le cas de Bledsoe parti récemment en Chine, mais aussi de Dwight Howard, premier joueur de renom à évoluer à Taiwan. La T1 League est très ambitieuse, et a priori riche, puisque des équipes envisagent de recruter parmi ses vétérans sans contrat. Le prochain joueur dans le viseur ? DeMarcus Cousins, l'ancien sulfureux pivot des Kings, des Pelicans, ou encore des Warriors et des Lakers.

Passé la saison dernière par les Bucks et les Nuggets, Cousins serait en contact avec deux franchises du sud de Taiwan, et des médias locaux évoquent des discussions avec les TSG Ghosthawks ou les Kaohsiung Aquas. Pour l'instant, le joueur n'a donné aucune information sur son avenir, mais les cartons énormes de Dwight Howard sur place pourraient l'inciter à franchir le pas.

A 32 ans, le plus important pour Cousins est de jouer. Surtout que sa carrière a été gâchée par de graves blessures, et qu'il est important de jouer pour garder le rythme et la forme.