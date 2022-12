Dejounte Murray absent au moins deux semaines pour les Hawks

L’infirmerie des Hawks continue de se remplir. Après John Collins et De’Andre Hunter, c’est un troisième titulaire d’Atlanta qui est désormais sur la touche. Victime d’une entorse de la cheville lors du match face à New York, l’ancien joueur de San Antonio doit se reposer au minimum deux semaines, et Trae Young va se retrouver bien seul dans le cinq majeur, seul Clint Capela étant encore là pour l’accompagner…

D’autant que le timing n’est pas idéal pour Atlanta, qui enchaîne les performances décevantes et affiche un bilan tout juste équilibré (13 victoires pour 12 défaites). L’équipe de Nate McMillan reste d’ailleurs sur cinq revers en sept sorties pour une 5e place à l’Est extrêmement fragile puisque deux nouvelles défaites la feraient sortir du Top 8.

S’ils affichent une meilleure défense (13e) cette saison, les Hawks ont par contre régressé en attaque (21e) alors que les rumeurs de tension entre Trae Young et son coach ont surgi alors que le meneur a volontairement zappé un match face au Thunder suite à un désaccord sur la gestion d’une de ses blessures.