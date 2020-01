Décès Kobe Bryant : James : « J'ai le coeur brisé et dévasté »

Voir cette publication sur Instagram















































Une publication partagée par LeBron James (@kingjames) le 27 Janv. 2020 à 6 :43 PST





James : « Je t'aime grand frère ! »

Dimanche soir, les images d'un LeBron James informé à la descente de l'avion des Lakers du décès de Kobe Bryant et qui avait fondu en larmes, passant de bras en bras mais inconsolable, avait fait le tour des chaînes d'informations et des différents réseaux sociaux. En revanche, le « King », sous le choc, était resté muet depuis ce bien triste dimanche 26 janvier 2020 marqué par la disparition de l'une des plus grandes légendes du basket américain avec Michael Jordan et Wilt Chamberlain., avec désormais 33 655 points pour James, quand Bryant avait, lui, achevé sa carrière, en 2016, avec un total de 33 643 unités. Passé devant son idole dans la hiérarchie, le numéro 23 n'en reste pas moins toujours autant fan de celui qui a, comme beaucoup d'autres grands sportifs, eu valeur de mentor pour lui à ses débuts et tout au long de sa brillante carrière. Aujourd'hui, c'est donc« Je ne suis pas prêt mais il faut se lancer, a-t-il écrit. Je suis assis en essayant d'écrire quelque chose pour cette publication (sur Instagram) mais chaque fois que j'essaye je recommence à pleurer juste en pensant à toi, à Gigi et notre l'amitié/le lien/la fraternité que nous avions ! J'ai littéralement entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philly [Philadelphie] pour retourner à LA. Je n'aurais pas pu penser un instant en un million d'années que ce serait la dernière conversation que nous aurions. Putain ! J'ai le coeur brisé et dévasté mon frère ! Je t'aime grand frère. Mon coeur va à Vanessa et aux enfants », écrit le triple champion NBA, qui promet à l'ami et l'icône qu'il peut dormir tranquille. Même s'il ne cache pas qu'il« Je te promets que je poursuivrai ton héritage ! Tu es si important pour nous tous ici, en particulier pour les Lakers, et c'est ma responsabilité de prendre cette merde sur mon dos et de continuer ! S'il te plaît, donne-moi la force du ciel et veille sur moi ! Je gère pour nous deux ici ! Il y aurait tellement plus à dire mais je suis incapable de le faire maintenant parce que je n'arrive pas à encaisser ça ! Jusqu'à ce que nous nous revoyions mon frère ! #Mambapourlavie #Gigipourlavie. » Peu de temps avant que James ne s'exprime enfin, la NBA avait annoncé le report du derby de L.A entre les Lakers et les Clippers. Le temps pour le « King » et la Cité des Anges de se relever tout doucement de la terrible nouvelle. Même s'ils ne s'en relèveront jamais vraiment.