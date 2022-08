Décès de Kobe Bryant : Vanessa Bryant craint que des photos du crash mortel soient mises en ligne

Le 26 janvier 2020, Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna, perdaient la vie à proximité de Calabesas, en Californie, dans un crash d’hélicoptère tuant également sept autres personnes. Plus de deux ans après, la veuve de la star des Lakers, Vanessa (40 ans), redoute que des photos de leur corps prises sur les lieux de l’accident par des adjoints du shérif et par des pompiers du comté de Los Angeles soient diffusées publiquement. Une crainte qu’elle a partagée vendredi devant un tribunal fédéral de Los Angeles, elle qui poursuit le comté en question pour atteinte à la vie privée. A la barre des témoins pendant trois heures, Vanessa Bryant n’a pu contenir sa colère et son chagrin. « J'avais envie de courir, de descendre le quartier en courant et en criant. C'était comme le sentiment de vouloir courir le long d'une jetée et sauter dans l'eau. Le problème est que je ne peux pas m'échapper. Je ne peux pas échapper à mon corps », a-t-elle lâché, en sanglots, dans des propos rapportés par ESPN.

Vanessa Bryant : « Je vis dans la peur chaque jour »

Bien que le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, ait demandé la suppression immédiate des photos quand il a appris qu’elles étaient partagées par certaines personnes présentes sur les lieux du drame, Vanessa Bryant ne dort pas sur ses deux oreilles et craint que celles-ci apparaissent un jour sous les yeux du grand public, et de ses filles de 3 et 5 ans. « Je vis dans la peur chaque jour que mes filles soient sur les réseaux sociaux et que ces photos apparaissent », poursuit-elle. Lors du procès, Mira Hashmall, l’avocate représentant le comté de Los Angeles, a tenu à souligner que ces photos des dépouilles avaient alors été prises pour « évaluer la situation » de l’accident. Pas de quoi rassurer Vanessa Bryant.