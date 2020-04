Décès de Kobe Bryant : Les familles de quatre des passagers attaquent la société de l'hélicoptère

Trois mois après, le crash d'hélicoptère sur les hauteurs de Los Angeles qui a coûté la vie à la légende des Lakers Kobe Bryant et huit autres passagers, dont sa propre fille Gianna, continue de faire parler. En effet, les familles de quatre d'entre eux ont décidé d'attaquer et d'entamer des poursuites judiciaires contre la société, propriétaire de l'hélicoptère. Cette information a été révélée par différents médias, ce lundi. Ces familles sont celles de John Altobello, l'entraîneur de baseball, son épouse Keri et Alyssa, leur fille de 13 ans, qui évoluait dans le même club de basket que Gianna, et de l'entraîneure adjointe de basket des deux jeunes filles, Christina Mauser.

Vanessa Bryant a déjà porté plainte

Ce dimanche, d'après le site internet TMZ, toutes les deux ont déposé des plaintes, de manière séparée, devant la Cour supérieur de Los Angeles. Island Express Helicopters et Island Express Holding sont accusés de conduite imprudente, négligente et illégale. Ces plaintes ne sont pas une première. En effet, il y a deux mois, Vanessa Bryant avait déjà pris les devants, et déposé elle-même une plainte. La veuve de Kobe en avait également déposé une à l'encontre des ayants droits d'Ara Zobayan, le pilote de l'hélicoptère, lui-même décédé dans le crash.