Débuts réussis pour Paolo Banchero, malgré la défaite du Magic

Même si le Orlando Magic s’est incliné en ouverture (113-109) face aux Detroit Pistons, Paolo Banchero a assumé son statut de premier choix de la Draft.

En compilant 27 points, 9 rebonds et 5 passes, il est ainsi devenu le premier rookie depuis LeBron James à rendre une copie avec au moins 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour sa toute première sortie officielle en NBA.

"C'est significatif mais j'aurais évidemment préféré avoir la victoire. Je voulais simplement jouer dur et jouer pour l'équipe. C'est ce qui en est ressorti, j'en suis heureux."

Faisant mieux que Shaquille O'Neal, Penny Hardaway ou Dwight Howard pour leur premier match avec Orlando, l’ailier fort italo-américain a également impressionné ses coéquipiers, tant en attaque qu’en défense. De quoi envisager l’avenir avec optimisme.

"Il s'est vraiment bien comporté. Il a trouvé ses spots, il a couru sur la transition, il a été physique, il a été aux rebonds. Il a fait les bons choix en attaque. Paolo a fait du super boulot", explique Jalen Suggs. "On va continuer à lui donner le ballon et on va continuer à grandir. Les moments comme ça sont importants pour nous. On doit absolument progresser cette saison, et il nous a montré beaucoup de bonnes choses [hier] soir."