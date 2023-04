De'Aaron Fox joueur le plus clutch de la saison

La NBA continue de dévoiler les vainqueurs des trophées individuels de la saison. Cette fois, la ligue a ainsi annoncé le vainqueur du trophée « Jerry West » qui met en lumière le joueur le plus « clutch » de la saison. Et, sans surprise, De’Aaron Fox a été l’élu.

Il faut dire que le meneur des Sacramento Kings a multiplié les exploits en fin de match cette saison, de quoi lui donner l’avantage sur Jimmy Butler et DeMar DeRozan, les autres finalistes.

Dans le « clutch time », qui désigne les cinq dernières minutes d'un match dont l'écart est inférieur ou égal à cinq points, De'Aaron Fox a ainsi dominé la concurrence avec 5.0 points de moyenne (leader en NBA) et 194 points au total (leader en NBA). Dans le quatrième quart-temps, il cumule 7.8 points de moyenne (6e en NBA) et 547 points au total (2e en NBA), alors qu'en prolongation, il affiche 6.4 points de moyenne (leader en NBA) et 32 points au total (4e en NBA).

Le meneur a d’ailleurs logiquement eu à son actif de nombreux "game winners" : un 3-points inscrit au buzzer de la prolongation à Orlando, un double-pas à 0.4 seconde de la fin dans l'Utah, deux lancers-francs à 0.3 seconde de la fin à Houston ou encore un 3-points à 0.7 seconde de la fin à Chicago.