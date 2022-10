De retour de blessure, Jamal Murray veut participer au All-Star Game

Avec sa présence sur les parquets pendant la présaison, Jamal Murray a effectué son grand retour en NBA après sa rupture d’un ligament croisé en avril 2021. Le meneur de jeu de Denver a ainsi manqué la fin de saison 2020/2021 puis l'intégralité de l'exercice 2021/2022. Soit 18 mois loin des terrains.

« Ça a été long », avoue-t-il. « C’est un sacré périple. Mais ça te fait prendre conscience de tout le travail que tu dois accomplir pour jouer au plus haut niveau. Tous ces petits détails qu’on peut modifier aussi en musculation. Mais le fait de ne pas pouvoir être avec l’équipe, tu finis par penser que tu n’en fais plus vraiment partie. Il y a beaucoup de sentiments qui se mélangent et tu te sens forcément moins bien sans jouer. »

Le joueur des Nuggets n'a logiquement pas encore retrouvé toutes ses sensations, mais la longue saison régulière (82 matches) va lui servir de rampe de lancement pour monter en puissance.

« Quand je fais un mouvement un peu bizarre en match mais que j’arrive à enchaîner avec un autre mouvement, ou que j’arrive là où je veux aller, j’ai ce dixième de seconde où je me dis que je ne suis pas encore revenu à mon niveau. Le genre de pensée que je n’avais jamais il y a deux ans. Mais je vais continuer à progresser là-dessus. J’ai mis mon premier panier et je me suis dit : ‘ça y est, je suis de retour’. Je peux jouer plus librement maintenant. Une fois que j’aurais accumulé suffisamment de matchs, j’aurais retrouvé mon rythme. »

Cette blessure ne pouvait pas plus mal tomber pour Murray, tant il était alors à son meilleur niveau. Il sortait de playoffs 2020 remarquables et réalisait la saison la plus aboutie de sa carrière. Il revient pour continuer cette marche en avant et rappeler le joueur qu'il fut.

« Je veux être All-Star. C’est définitivement une ligne que je veux ajouter sur mon CV. J’ai aussi raté deux campagnes de playoffs et ça fait mal parce que je pense au joueur que je suis en playoffs. J’ai cette envie de faire la différence dans les gros matchs. Je pense vraiment qu’on m’a un peu oublié. Mais c’est normal parce que je n’ai plus joué depuis si longtemps. »