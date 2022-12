De passage à Cleveland, LeBron James adoube Donovan Mitchell

Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts en dix ans, et surtout il y a eu le titre remporté en 2016. Voilà pourquoi LeBron James n'entend plus le moindre sifflet lorsqu'il revient chaque année à Cleveland, et cette nuit, il a eu droit un accueil chaleureux de ses anciens fans. Depuis qu'il a rejoint les Lakers, l'équipe n'a toujours pas rejoué en playoffs mais elle est sur la bonne voie. Surtout avec l'arrivée de Donovan Mitchell.

« Ils étaient compétitifs avant qu’il ne soit là, et je trouve qu’il leur apporte davantage de dynamisme » explique LeBron James, après la victoire des Cavaliers sur les Lakers. « C’était déjà une bonne équipe l’an passé mais avec quelques blessés, ils avaient un peu lâché prise, et ils s’étaient fait sortir au play-in. Mais c’était déjà une bonne équipe. Quand on ajoute un All-Star, un arrière dynamique comme Donovan, on devient automatiquement une meilleure équipe. »

Une passation de pouvoir ?

La preuve avec la rencontre de cette nuit, avec un Mitchell qui signe son meilleur match sous ses nouvelles couleurs : 43 points, 6 rebonds, 5 passes et 4 interceptions ! Le tout face à LeBron, et ça a forcément saveur particulière. « On veut toujours gâcher les retours à la maison. C’est dingue, j’ai grandi en le regardant jouer ici. C’est comme si la boucle était bouclée, quand je le voyais recevoir une standing ovation. Et là, je vois cet accueil, c’est incroyable et c’est mérité. C’est l’un des plus grands joueurs de tous les temps. »

Des compliments que lui renvoie LeBron. Il a suivi de près les débuts de Mitchell, et il a vu sa progression au Jazz. Il n'est surpris de le voir atteindre un tel niveau de jeu. « Mitchell, c’est Mitchell… Il a fait du super boulot pour percer nos brèches, il a réussi des tirs difficiles toute la soirée, et il a trouvé sa zone de confort. C’est vraiment un gamin unique. »