De nouvelles révélations sur la relation Curry-Durant aux Warriors

Même s’il évolue désormais du côté des Brooklyn Nets, Kevin Durant continue de faire parler lui sur la côte Ouest, et plus précisément du côté des Golden States Warriors, son ancienne équipe. Si sportivement l’aventure de Durant chez les Warriors fut un succès avec deux titres de champion NBA, c’est en coulisses que les choses se sont moins bien passées. Et une chose a particulièrement énervé Durant, c’est la façon dont les médias locaux auraient favorisé Stephen Curry à ses dépens. C’est ce que l’on apprend dans le livre The Victory Machine : The Making and Unmaking of the Warriors Dynasty, rédigé par Ethan Strauss, un insider de la franchise californienne.

Durant accuse les médias locaux

Et la brouille est venue de deux articles d’Ethan Strauss écrits en 2019. L’un évoquait les rumeurs de départ de Kevin Durant lors de la Free Agency, l’autre mettait en avant la façon dont les Warriors tentaient de satisfaire Durant en lui réservant plus d’actions offensives. Et la superstar n’avait pas du tout apprécié. « J’ai essayé de lui expliquer mon point de vue, en lui disant que je n’avais rien contre le fait qu’il possède une marge de manœuvre avec son contrat, et en insistant sur le fait que j’avais de bonnes raisons d’écrire ce que j’avais écrit. KD n’était pas convaincu et il m’a accusé d’avoir fait ça pour "énerver les fans de Steph". Pour lui, c’était un thème constant dans la Baie. Tous les médias locaux ici voulaient juste lécher le cul de Steph à ses dépens. Durant se plaignait régulièrement de ça. Il se chamaillait souvent avec des fans des Warriors sur Twitter, en les accusant de favoriser Steph à ses dépens » apprend-on dans le livre d’Ethan Strauss. Une révélation qui confirme que l’aventure commune entre les Warriors et Durant fut réussie, mais uniquement sur les parquets. On comprend désormais mieux le départ du All Star vers les Brooklyn Nets à l’été 2019.