De nouveaux trophées en NBA

A la fin de chaque saison, la NBA distribue de nombreuses récompenses, et certaines n'avaient pas de trophées attitrés. L'oubli est réparé puisque la ligue s'est associée à un artiste pour créer cinq nouvelles récompenses, qui ont comme point commun d'être en cristal.

A la fin de la saison, le vainqueur du NBA Sportsmanship Award se verra remettre le Joe Dumars Trophy, du nom de l'ancien arrière des Pistons, aujourd'hui dirigeant de la NBA. Ce trophée récompense chaque année le joueur plus fair-play, et on peut le comparer à l'ancien "prix Orange" en tennis.

Le Twyman-Stokes Trophy est décerné au Meilleur coéquipier de l'année, et il tient son nom du regretté Jack Twyman, un All-Star dans les années 50 qui était devenu tuteur de son coéquipier Maurice Stokes, paralysé après un choc à la tête pendant un match.

Le trophée de Coach of the Year, aussi appelé le Red Auerbach Trophy, affiche la célèbre sculpture de l'ancien coach et dirigeant de Boston, assis sur un banc avec un cigare à la main. Le meilleur dirigeant de l'année se verra remettre le NBA Executive of the Year Award avec une pyramide qui symbolise l'unité des cinq joueurs sur un terrain.

Enfin, la NBA dévoile un deuxième Maurice Podoloff Trophy. C'est le nom donné au trophée de MVP, et en hommage au premier "commissionner" de la NBA. Désormais il est dédiée à l'équipe qui terminera avec le meilleur bilan en saison régulière. Ce qui laisse entendre que l'actuel trophée remis au MVP de la saison régulière va changer de nom.