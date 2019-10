Davis, une prestation monstrueuse

Gêné par une douleur à l’épaule, souvenir de la victoire décrochée dimanche face aux Hornets, Anthony Davis a bien failli ne pas être aligné face aux Grizzlies, mardi. "On a hésité jusqu’à la dernière minute", a ainsi assuré Frank Vogel à l’issue de la rencontre. Mais l’échauffement s’est finalement révélé convaincant et l’ancien Pelican a pu en découdre face à Jonas Valanciunas, Jaren Jackson Jr et consorts. Et signer l’un de ses meilleurs matches en carrière…

"Mon épaule m’a beaucoup gêné", a pourtant affirmé le héros de la soirée. Anthony Davis n’en a pas moins livré une prestation exceptionnelle avec au final 40 points, à 7 sur 17 aux tirs, et surtout 26 sur 27 sur la ligne des lancer-France, 20 rebonds et 2 contres. Le tout en seulement 31 minutes. En plus de devenir le premier joueur des Lakers depuis Shaquille O’Neal en 2003 à réussir une telle performance de battre le record de lancer-francs de la franchise ou de signer son quatrième match en carrière avec de tels chiffres, AD a également fait basculer la rencontre à lui seul peu après le passage aux vestiaires.

16 points en sept minutes

Alors que les Grizzlies affichaient six points d’avance au cœur du troisième quart (65-59), les Lakers ont en effet terminé la période sur un incroyable 27-2, Anthony Davis inscrivant pas moins de 16 points en à peine plus de sept minutes, dont dix lancer-francs à la suite. Avec 21 longueurs d’avance à l’entame de la dernière ligne droite, les Lakers pouvaient voir venir et l’intérieur californien s’asseoir sur le banc. Ces 40 points et 20 rebonds ont en effet été compilés en seulement trois quart-temps. Du jamais-vu sur les trente dernières années.

"Anthony a été exceptionnel", pouvait bien souffler LeBron James à l’issue de la rencontre, le quadruple MVP ayant pu se contenter de 23 points et 8 passes sans que cela ne mette en péril les Lakers, vainqueurs de leur troisième match de rang. Car côté Grizzlies, Ja Morant a eu beau inscrire 16 points et Jonas Valanviunas rendre 14 points et 11 rebonds, il en aurait fallu bien plus pour rivaliser.