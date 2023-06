Darko Rajakovic arrive à Toronto pour faire progresser les joueurs

Darko Rajakovic a pris la succession de Nick Nurse sur le banc à Toronto et vient d'être présenté à la presse, en compagnie du patron de la franchise, Masai Ujiri. Ce dernier explique que les Canadiens entrent dans « une nouvelle ère, avec de nouvelles idées, une nouvelle approche. Mais notre objectif reste le même : un titre ». L'ancien assistant coach des Grizzlies est « le bon candidat » pour Masai Ujiri. « Nous sommes vraiment enthousiastes. Parfois le changement est difficile. Mais dans notre cas, il est bénéfique pour notre franchise. »

De son côté, le nouveau coach des Raptors, qui estime qu'il ne pouvait pas « rêver d’une meilleure ville que Toronto », a hâte de commencer sa première aventure sur un banc de NBA. « Rejoindre et diriger une organisation d’élite comme les Raptors est la raison pour laquelle j’ai travaillé pendant toute ma vie. J’ai hâte de commencer le voyage qui nous attend pour atteindre nos objectifs : développement, playoffs, titre. »

Darko Rajakovic met principalement l'accent sur la progression de son groupe, qui sort d'une saison décevante avec une élimination en play-in. « Depuis le jour de mes débuts dans le coaching, ce que j’apprécie le plus, c'est voir progresser et grandir les joueurs. On va gagner des matchs, en perdre d’autres, mais voir la progression d’une équipe et des joueurs, c’est ma plus grande récompense, en tant que coach. Faire progresser les joueurs, cela signifie améliorer vos options tactiques. Et donc vos résultats. »