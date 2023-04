Danny Green retrouve des sensations avec les Cavs

« Danny est un pro. Quand vous avez fait ce qu'il a fait et joué au niveau où il a joué, c'est comme faire du vélo. » J.B. Bickerstaff a le sens de la formule pour parler des qualités de Danny Green. Celui-ci, qui a gagné trois titres NBA (2014 avec les Spurs, 2019 avec les Raptors et 2020 avec les Lakers), a trouvé sa place dans la ligue grâce à sa défense et son adresse à 3-points.

Deux dimensions hyper-recherchées dans la NBA d’aujourd’hui que le vétéran a pu mettre en avant la nuit passée, sur le parquet du Magic. L’ancien joueur des Grizzlies a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 21 points (8/14 aux tirs dont 5/9 de loin), en plus de 3 rebonds, 3 interceptions, 2 passes et 1 contre en 26 minutes, dans la large victoire de son équipe (94-118).

Il s'agissait de sa meilleure sortie offensive depuis mai 2022 et la série face au Heat, avec les 76ers, durant laquelle il s'était gravement blessé au genou. Le joueur de 35 ans, récemment soumis aux protocoles sanitaires de la ligue, n’avait pas eu l’occasion de jouer autant depuis son retour dans l’Ohio.

Cette nuit, il a profité de la mise au repos de nombreux joueurs majeurs (Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jarrett Allen, Caris LeVert) pour se montrer. « Il y a un but derrière le fait que ces gars aient ces minutes, qu'ils répètent les choses et qu'ils aient des opportunités dans leurs rôles qui nous seront utiles pour la fin de la saison et pour les playoffs », justifie le coach.

« C'était sympa de voir les rôles s'inverser un peu, commente le shooteur. Les titulaires ont fait le boulot en récupérant l'avantage du terrain (pour le premier tour des playoffs). Ils ont eu l'occasion de se reposer, ils l'ont mérité. On doit maintenir le cap en continuant à jouer du bon basket et à prendre de bonnes habitudes. »