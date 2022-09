Danny Ainge aura besoin de temps pour remettre Utah parmi les candidats au titre

Pour son premier été au poste de directeur général de la franchise d'Utah, Danny Ainge a fait les choses en grand. Il a transféré les deux meilleurs joueurs de l'équipe, Rudy Gobert et Donovan Mitchell, afin de lancer une nouvelle ère.

"Il était clair que pour optimiser nos chances de créer une équipe capable de vraiment viser le titre et d'être régulièrement compétitive, on avait besoin de changer notre effectif", estime-t-il. "Transférer Gobert et Mitchell, c'était une occasion rare de maximiser nos capacités d'obtenir des talents et de choisir en bonne position pour l'avenir."

Même si le Jazz a récupéré de bons joueurs avec ces différents échanges estivaux (notamment Lauri Markkanen et Collin Sexton de Cleveland ou Talen Horton-Tucker de Los Angeles), Danny Ainge est davantage concentré sur l'avenir. Il a accumulé des choix de Draft qui lui permettront de sélectionner les meilleurs jeunes joueurs dans les années à venir.

"On a mis un plan en place pour nous aider à construire l'équipe capable de gagner le titre que nos fans méritent. Cela prendra du temps pour assembler notre effectif. On est tous conscient qu'on a du pain sur la planche."