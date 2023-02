D'Angelo Russell veut montrer qu'il a grandi depuis son premier passage aux Lakers

Dans le cadre du départ de Russell Westbrook vers Utah, et dans un transfert à trois équipes avec Minnesota, les Lakers ont récupéré D’Angelo Russell. C'est un retour à la maison pour le meneur de jeu, qui a en effet commencé sa carrière à Los Angeles entre 2015 et 2017. Il était alors un jeune joueur talentueux mais très irrégulier.

Six années plus tard et à 26 ans désormais, il est déterminé à montrer qu'il n'est plus le même qu'à cette époque. « J’ai été All-Star, j’ai participé aux playoffs. J’ai fait beaucoup de choses individuellement », rappelle-t-il. « Donc de revenir avec ce CV, je sens que ça aide l’équipe. Je suis un grand garçon maintenant, je ne suis plus un enfant, et je suis juste impatient de le montrer. »

Auteur d'une saison à 17.9 points et 6.2 passes de moyenne avec les Wolves, avec notamment un bon 39 % de réussite à 3-pts, le All-Star 2019 revient avec plaisir et envie en Californie, ainsi qu'avec l'ambition d'aider LeBron James et les Lakers à remonter au classement.

« J’apprécie vraiment le fait de revenir, parce que j’ai le sentiment d’être prêt pour ce qui va se présenter pour l’équipe et chaque opportunité. J’imagine à quel point le jeu pourrait être facile avec un joueur comme LeBron James, avec autant de gravité autour de lui. Anthony Davis aussi. Et quand je serai sur le terrain, on devra faire en sorte que ça fonctionne. Je vais essayer de m’adapter à ce qu’ils font et ensuite essayer de trouver une solution. Je sais que quelle que soit la position dans laquelle je me trouve, je vais prendre du plaisir. »