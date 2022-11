D'Angelo Russell s'est enfin réveillé pour les Wolves

D’Angelo Russell était en souffrance depuis le début de saison. Déjà en difficulté l’an passé, le meneur galérait pour trouver la mire depuis la reprise, tournant à 13.2 points et 5.8 passes décisives de moyenne, mais également 3.1 pertes de balle. Surtout, il n’affichait que 38% de réussite générale au tir, dont 30% de loin...

Mais face aux Cavaliers, la nuit dernière, l’ancien des Lakers, des Nets et des Warriors s’est réveillé avec 30 points et 12 passes décisives. Avec un superbe 11/13 au général, et 4/5 de loin. "On peut dire qu'il était juste lui-même, jouant dans le rythme du match", a réagi Rudy Gobert, qui doit faciliter la vie de son coéquipier par ses écrans. "Il donne le ton pour nous".

Chris Finch, qui avait refusé de changer son cinq majeur, malgré les difficultés de son joueurs, pouvait donc apprécier.

"Je pense qu'il a réalisé un excellent match. C'était bon de voir ça. Je suis heureux pour lui", a dit l'entraîneur. "On pouvait voir qu'il était concentré. Il a travaillé. Il avait vraiment l'air serein ce soir."

L'intéressé, de son côté, a surtout voulu remercier ses coéquipiers. "Je n'ai rien à dire sur moi, c'est surtout pour mes coéquipiers. Ils sont restés positifs. Ils ont continué à croire en moi. Ce que les coéquipiers font, et ils l'ont fait pour moi."