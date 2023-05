D'Angelo Russell fier d'être de retour aux Lakers

Revenu aux Lakers lors de la « trade deadline », D’Angelo Russell est toujours irrégulier mais, à l’image de ses 21 points en première mi-temps lors du Game 3 face aux Warriors, son tir extérieur accompagne bien Anthony Davis et LeBron James.

L’intéressé est en tout cas heureux dans cette situation.

"À quel point est-ce que j'apprécie tout ça ? J'ai eu l'impression d'être freiné, honnêtement (chez les Wolves). Je devais être la troisième option. Certains soirs, j'étais un peu plus agressif et j'étais un peu retenu en arrière. Aujourd'hui, je peux m'épanouir et être agressif, ce qui lance aussi les autres. Et quand une équipe peut s'appuyer sur ce type d'énergie, c'est amusant" explique-t-il ainsi.

Son statut n’a pas beaucoup évolué aux Lakers, où il est également une troisième option, mais son rôle est plus clair, et il s’y projette surtout beaucoup plus facilement, alors qu’il sera free agent à la fin de la saison…

"Je sentais qu'ils n'allaient pas pouvoir me payer, alors je m'y attendais (à son transfert). J'avais l'impression que j'allais surpasser leur offre (des Timberwolves), quelle qu'elle soit, et que je serais alors dans une position où j'allais devoir prendre une décision. Je me suis contenté de garder mes cartes en main et j'ai laissé les Dieux du basket gérer le reste."