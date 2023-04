Damian Lillard veut des vétérans à ses côtés

« Je ne suis pas très chaud pour ramener des gars qui seront bons dans deux ou trois ans. » Le message de Damian Lillard, indirectement envoyé à ses dirigeants, est clair. Le meneur des Blazers prend en exemple Shaedon Sharpe, récupéré à la 7e position de la dernière Draft. « On a eu Shaedon à 19 ans, mais il est différent. Il suffit de le côtoyer, de voir sa manière d’être, sa façon d’écouter, sa carrure, son talent naturel et ses capacités. Il y a assez de jeunes de 19 ans. On n’en trouvera sans doute pas d’autres comme lui. Cela ne m’intéresse pas. »

On imagine que la légende du club ne serait évidemment pas contre l’idée de récupérer un très fort potentiel à la prochaine draft, comme Victor Wembanyama. Avec le cinquième pire bilan de la ligue cette saison, les Blazers ont en effet des chances de récupérer un haut choix lors de cette draft. Mais Lillard et les Blazers veulent récupérer des joueurs capables d’apporter dès leur arrivée.

« L’objectif est de s’améliorer le plus vite possible, confirme le GM Joe Cronin. Pour le choix de draft, on verra où il se situera. On verra quelle est sa valeur. Il faut passer par tout ce processus, un peu comme nous l’avons fait l’année dernière avec le choix. Mais, d’un point de vue temporel, il est temps pour nous de commencer à avancer plus rapidement vers un effectif prêt à concourir au plus haut niveau. Donc, si cela signifie utiliser ce choix ou d’autres choix dans des transactions, où l’on devient agressif pour faire avancer les choses, oui, on est ouverts à cela. »

Cette politique est évidemment liée à la seule présence de Damian Lillard qui, à 32 ans, n’a toujours pas de bague et semble loin du compte à l’heure actuelle. « Ce n’est pas un secret : je veux une chance de jouer le titre, rappelle-t-il. Si c’est la voie (la draft) pour le faire, ce ne sera pas la mienne ! Je suis dans la ligue depuis assez longtemps pour savoir que les choses ne se passent pas toujours comme on le voudrait. […] Je suis optimiste mais il est temps de nous mettre tous au travail. »