Damian Lillard trouve « injuste » de l’interroger sur sa patience avec les Blazers

« Je ne pense pas que ce soit cool pour vous de me mettre dans cette position, surtout après une dure défaite. » Le message est signé Damian Lillard et il est envoyé en direction des journalistes. Après la défaite de la nuit passée face aux Blazers (112-121), le meneur des Blazers a été interrogé sur sa patience avec son équipe de toujours.

Malgré un beau recrutement à l’intersaison (Jerami Grant, Gary Payton II…), Portland replonge - huit défaites sur leurs dix derniers matchs - en ce moment. « Nous sommes dans une période difficile en ce moment, et ce n’est pas cool. Je réponds à toutes vos questions, et pour moi, c’est un manque de respect de me mettre dans cette situation », s’agace le joueur de 32 ans au sujet de sa patience avec les Blazers sur laquelle il est questionné.

Auteur de 24 points et 10 passes (à seulement 5/17 aux tirs), il s’interroge : « Je suis confus. Pourquoi vous me posez toutes ces questions maintenant, honnêtement ? Je respecte ça, mais c’est le milieu de saison. On est en difficulté actuellement, on ne joue pas bien. On a vécu beaucoup de matchs de ce genre. Mais aucun de ces matchs n’est une énorme fessée. Donc il y a des moyens de s’améliorer, et de gagner quelques-uns de ces matchs. Je regarde beaucoup de matchs NBA et, dans la ligue, il y a seulement une ou deux équipes dont je me dis : ‘Ok, c’est une équipe très dangereuse’. Je ne les regarde pas en me disant : ‘Ils sont imbattables’. Pour les gens de l’extérieur, nos problèmes et nos difficultés sont évidentes. Mais je ne trouve pas juste de me poser ce type de questions à l’heure actuelle. »