Après avoir déjà manqué cinq matches cette saison, dont quatre pour une contracture au mollet droit, Damian Lillard retourne à l'infirmerie ! C'est une fois de plus son mollet droit qui le tracasse, et l'IRM a confirmé qu'il souffrait à nouveau d'une contracture.

Les Blazers n'ont pas donné de détails sur son indisponibilité à venir, mais TNT assure que cette blessure sera surveillée de près puisque c'est une rechute, et il ne faudrait pas que ça s'aggrave en revenant trop tôt. Une chose est sûre, c'est que Lillard est frustré.

"Avant cela, j'avais manqué peut-être deux matches à cause d'une blessure au mollet. Aujourd'hui, je dois gérer ça et c'est frustrant. Surtout vu le début de saison qu'on réalise. Ce soir, j'ai ressenti une gêne sur un tir, et en revenant en défense, ça me tirait. Je ne voulais pas risquer d'aggraver les choses, comme la dernière fois."

La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de déchirure, et Lillard a bien fait d'écouter son staff qui lui conseillait de ne pas revenir en jeu. "Je me dois de respecter ce qu'ils me disent, et je ne peux pas faire l'idiot en voulant tout faire pour jouer, au risque de me blesser encore davantage. C'est difficile à accepter car je veux toujours jouer. Mais une fois que c'est fait, on ne peut rien y faire."