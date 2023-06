Damian Lillard met un nouveau coup de pression aux Blazers

Bon mal, mal an, le nom de Damian Lillard revient chaque été dans les rumeurs de transfert, et ce sera encore le cas dans trois semaines. Pourquoi ? Parce que les Blazers ne parviennent pas à franchir un cap, et ils restent même sur deux saisons sans playoffs. A bientôt 33 ans, le meneur All-Star de Portland n'a plus de temps à perdre, et il attend (encore) du renfort. Sinon...

"J’ai clairement exprimé mes souhaits : je veux avoir l’opportunité de gagner à Portland et nous avons maintenant l’opportunité, en termes d’éléments, de construire une équipe qui peut être compétitive" rappelle-t-il dans un podcast. "Si nous ne pouvons pas le faire, il va falloir qu’on en discute. Il faut juste laisser les choses se faire et voir si elles aboutissent."

Il faut donc comprendre qu'il attend que ses dirigeants proposent des "packages" avec des choix de Draft et/ou des jeunes joueurs de l'effectif pour récupérer une ou deux stars. Dans l'idéal, il aimerait rester à Portland à qui il a toujours été fidèle. Notamment parce qu'il n'aura pas forcément le dernier mot sur sa future destination.

Interrogé justement sur quatre destinations évoquées par la presse (Miami, Boston, Brooklyn et New York), il livre ses préférences. « Miami, évidemment. Miami c’est le plus évident, Bam (Adebayo) est mon pote. Miami c’est le plus évident… Brooklyn aussi c’est évident. C’est évident car Mikal Bridges est aussi mon pote ».