Damian Lillard inscrit son nom dans les livres d'histoire

Jamais ce n'était arrivé dans l'histoire de la NBA ! Dans la même saison régulière, deux joueurs ont atteint, et même franchi la barre des 70 points. Après Donovan Mitchell, auteur de 71 points face aux Bulls début janvier, c'est Damian Lillard qui bat son record en carrière avec aussi 71 points ! Le meneur des Blazers est le premier à franchir cette barre en moins de 40 minutes, et contrairement à Mitchell, il n'a pas eu besoin de prolongation.

Face à des Rockets en vacances depuis plusieurs semaines, le meneur de Portland termine la rencontre à 22 sur 38 aux tirs et 13 sur 22 à 3-points, mais aussi 14 sur 14 aux lancers-francs. Auteur d'un 3-points du logo et récent vainqueur du concours à 3-points lors du All-Star Weekend, le joueur vedette des Blazers échoue à un tir primé du record de Klay Thompson, et égale Stephen Curry (2016) et Zach LaVine (2019), auteurs aussi de 13 tirs à 3-points sur un match.

"Il nous reste, je crois, 22 ou 23 matches... On sait qu'il manque des joueurs et que c'est un sport collectif, mais j'ai le sentiment que je me dois de faire le maximum pour être agressif et faire en sorte qu'on décroche des victoires" a réagi Lillard après son exploit.

Quand on feuillette les livres d'histoire, on découvre d'abord qu'il est le joueur le plus âgé à atteindre cette barre des 70 points. A 32 ans, il est d'ailleurs le premier trentenaire. Il n'est que le 8e joueur de l'histoire à atteindre les 70 points après Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, David Thompson, Elgin Baylor, David Robinson, Devin Booker et donc Donovan Mitchell.

On retiendra aussi que Lillard a signé son 5e match en carrière à 60 points et plus, et il dépasse Michael Jordan et James Harden. Seuls Wilt Chamberlain (32) et Kobe Bryant (6) ont fait mieux dans l'histoire. C'est aussi son 15e match à 50 points et plus, et c'est le 6e meilleur total de l'histoire.