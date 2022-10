Damian Lillard et Jayson Tatum premiers joueurs de la semaine

Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, Devin Booker, Ja Morant, Donovan Mitchell ou encore Nikola Jokic… La liste des candidats au premier trophée « Players of the week » de la nouvelle saison était longue. Mais la ligue a logiquement préféré mettre en avant les joueurs les plus performants au sein d'équipes invaincues, à savoir Damian Lillard et Jayson Tatum.

Pour cette première semaine de compétition, le meneur des Blazers a tourné à 34 points, 5.3 rebonds et 4.3 passes de moyenne, à 47% aux tirs, 36% à 3-pts et 93% aux lancers. Auteur de deux matchs à 41 points, il a surtout guidé les siens vers un bilan parfait : trois victoires en trois matchs. Un bilan amélioré la nuit passée avec une nouvelle victoire, face aux Nuggets, grâce à ses 31 points.

Également invaincu avec son équipe (3-0), l’ailier des Celtics a tourné à 34.7 points, 8.3 rebonds, 3.0 passes et 1.7 contre de moyenne, à 59% aux tirs, 33% à 3-pts et 88% aux lancers. Malgré 26 points inscrits, il a connu une première défaite la nuit passée face aux Bulls.