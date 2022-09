Damian Lillard aime ses Blazers version 2022/23

Parmi les joueurs que le public est impatient de revoir sur un terrain, il y a Damian Lillard. Opéré d'une pubalgie, le meneur All-Star n'a joué que 29 matches la saison passée, et c'est du banc qu'il a vu les Blazers sombrer au fil de la saison, au point de rater les playoffs. A Portland depuis toujours, il a de nouveau prolongé son bail avec un contrat record, et il répète qu'il veut être un Blazer à vie.

"C’est mon plan. J’ai entendu bon nombre de personnes me dire de faire ci ou ça… Mais je ne suis pas du genre à me laisser influencer" a-t-il confié dans un podcast.. "Je vais toujours faire ce qui est dans mon intérêt et ce que je ressens au fond de moi. Je suis un gars fidèle naturellement et j’ai certainement de la loyauté envers ma franchise mais je me sens surtout loyal par rapport à moi-même, à mon identité, à ce en quoi je crois. Je pense vraiment qu’on peut y arriver à Portland, je pense que ce moment va arriver. On aura cette opportunité".

Portland sort renforcé de l'intersaison

Pour exaucer son voeu, ses dirigeants ont opéré quelques retouches cet été avec d'abord un échange marquant pour faire venir Jerami Grant, champion olympique avec Lillard en 2021. A la surprise générale, ils ont arraché Gary Payton II, champion NBA avec les Warriors. Enfin, ils ont validé la dernière année de contrat de Josh Hart et prolonger Jusuf Nurkic et Anfernee Simons.

"J’ai pu apprendre à connaître certains qui arrivent aussi, à évaluer ce qu’on va pouvoir en tirer et ce qu’ils vont pouvoir apporter à l’équipe. (...) Si tu veux avoir une équipe qui marche bien, les personnalités des gars et qui ils sont à l’intérieur, ça compte énormément. J’ai pu voir ça avec les nouveaux, Gary Payton et Jerami Grant. On a aussi Ant (Anfernee Simons) qui m’a l’air prêt à exploser. On a Josh Hart, on a notre choix de Draft, Shaedon Sharpe qui est un talent de niveau international, Nas (Nassir Little) qui revient de blessure et qui est en pleine forme. Il y a aussi Trendon Watford, un gars non drafté mais qui a réussi à obtenir un contrat garanti et qui est le gars qui peut faire un peu de tout, le liant de l’équipe. On a Nurk aussi ! On a beaucoup de joueurs et je pense qu’on a les ingrédients pour faire une grande équipe."