Dallas : Des nouvelles de la blessure de Doncic

Les fans des Mavericks ont tremblé, ils peuvent souffler. En tout cas à en croire les propos de Rick Carlisle. Les radios passées par Luka Doncic s'étaient les premières montré rassurantes en révélant que le Slovène ne souffrait d'aucune fracture, soit la plus grande crainte du côté texan étant donné la saison de folie que réalise actuellement Doncic.

L'entraîneur de Dallas a à son tour éteint le début d'incendie provoqué par cette blessure du meneur vedette de l'équipe en expliquant que le joueur avait pu s'appuyer sur sa jambe après ce match face à Miami qu'il avait quitté au bout de deux minutes de jeu, et que ça aussi, c'était bien évidemment une bonne nouvelle. Pour le reste, le coach des Mavs est comme tout le monde : il attend d'en savoir plus sur l'exactitude de la blessure de son protégé, et croise les doigts en attendant pour que l'absence du Slovène en train de tout casser en NBA soit la plus courte possible.

Hardaway Jr : « Espérons qu'il revienne rapidement »

La cheville de Luka Doncic qui a bien tourné sur cette action 👀#Doncic #MFFL #NBA pic.twitter.com/gYisFG9qwS

« On espère que ça ne soit pas trop sérieux (...) C’est tout ce que l’on sait à l’heure actuelle », a avoué Carlisle samedi soir lors d'un après-match fortement marqué par cette blessure du petit génie qui rivalise actuellement avec les plus grands et bat record sur record. Tim Hardaway Jr a donc inévitablement évoqué le sujet lui aussi, priant comme son coach pour revoir au plus vite son coéquipier sur les parquets. « Luka est évidemment énorme pour le club et l’équipe. Et le voir à terre n’est pas facile. Il va falloir trouver des solutions… En espérant qu’il revienne rapidement. » Alors qu'il avait tout juste eu le temps de tenter un shoot de loin (raté) et d'inscrire deux lancers, Doncic s'est tordu très violemment la cheville droite sur le parquet d'un American Airlines Center glacé par la scène et la douleur de son idole, sortie en grimaçant du terrain. Depuis, tout Dallas attend une bonne nouvelle. Une première est intervenue dans la foulée de la rencontre. Il faudra patienter pour en savoir davantage. Il y a toutefois très peu de chances de revoir le Slovène lors des prochaines sorties de Dallas, contre Milwaukee, Boston, Philadelphie et Toronto.