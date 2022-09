Covid-19 : les joueurs NBA non-vaccinés bientôt de retour au Canada

Lorsque les 76ers de Philadelphie ont affronté les Raptors de Toronto, au premier tour des derniers playoffs, ils n'ont pu compter sur Matisse Thybulle que par intermittence. Celui-ci a manqué les trois déplacements au Canada. L’explication ? L’arrière ne présentait pas un schéma vaccinal complet contre le Covid-19.

Ce genre de situation devrait bientôt être de l’histoire ancienne car le Canada s’apprête à lever les règles vaccinales imposées à sa frontière. Autrement dit, Matisse Thybulle, Kyrie Irving, et les quelques autres joueurs NBA concernés devraient bien pouvoir se rendre à la Scotiabank Arena de Toronto pour affronter les Raptors la saison prochaine.

La levée de cette obligation vaccinale pourrait intervenir d’ici la fin du mois, dans l’attente de l’approbation finale du Premier ministre canadien, Justin Trudeau. Cette évolution a lieu dans un contexte de baisse globale des contaminations, tant au Canada qu’aux États-Unis, Joe Biden ayant carrément annoncé que l’épidémie était « terminée ».

La colère de Kyrie Irving

Les joueurs non-vaccinés, tout comme les membres du staff, resteront tout de même soumis à un test hebdomadaire, contrairement aux joueurs vaccinés.

À noter qu’à New York, le maire Eric Adams a annoncé la fin de l’obligation imposée aux employeurs privés, mais pas pour les employés de la ville.

De quoi rendre furieux Kyrie Irving qui a tweeté : « Si je peux travailler sans être vacciné, alors tous mes frères et sœurs qui ne le sont pas non plus devraient pouvoir faire de même, sans être discriminés, vilipendés ou licenciés. Cette pandémie/vaccination forcée est l’une des plus grandes violations des DROITS DE L’HOMME de l’histoire. »