Cousins : "Le roster des Lakers est incroyable"

Un an seulement après avoir rejoint les Warriors et former une équipe qui apparaissait alors invincible, DeMarcus Cousins a décidé de tourner le dos à Golden State, victime des blessures et des Raptors en Finales NBA, pour rejoindre LeBron James et les Lakers.

L’ancien King pourrait, là aussi, ne faire que passer puisqu’il n’a signé que pour un an, se contentant d’un salaire 3,5 millions de dollars. Mais la perspective de retrouver Anthony Davis, son ancien partenaire chez les Pelicans en plus de King James, était trop tentante. "On voulait vraiment rejouer ensemble. On avait réalisé combien on s’était l’un l’autre rendu meilleurs, et combien on facilitait le jeu de chacun. On apprécie chacun la présence de l’autre, a-t-il ainsi expliqué. On ajoute LeBron James à notre duoet son palmarès parle pour lui. C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire, et avec lui, ça devrait être une saison excitante."

Et à l’en croire, ces Lakers sont bâtis pour jouer le titre malgré la concurrence exacerbée à l’Ouest. "Le roster est incroyable. Je pense qu’on a beaucoup d’éléments talentueux sur le papier. Sur le papier, on ressemble à une équipe qui a une grande chance de jouer le titre, a-t-il ajouté. Mais pour l’instant, sur le papier, c’est super."