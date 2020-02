Course aux playoffs, trophée de MVP, record pour les Bucks : les enjeux de la fin de la saison régulière

La course aux playoffs

La lutte fait rage dans les deux conférences pour accrocher les derniers strapontins synonymes de qualification pour les playoffs dont le coup d’envoi sera donné le 18 avril. A l’Ouest, les sept premières places sont déjà promises aux deux franchises de Los Angeles, à Denver, Utah, Houston, Oklahoma et Dallas. La huitième place devrait se jouer entre Memphis, Portland et San Antonio. Les Grizzlies, avec une huitième place actuelle et quatre succès d’avance sur le neuvième, font office de favoris.



A l’Est, il ne fait pas de doute que Milwaukee, Toronto, Boston, Miami, Philadelphie et Indiana disputeront les playoffs. Concernant les deux derniers tickets, New Jersey est bien parti avec une avance de cinq victoires sur le neuvième. C’est par contre plus incertain pour Orlando, actuel huitième qui doit composer avec la concurrence de Washington et Chicago, respectivement à trois et cinq succès d’une qualification.

Lebron ou Giannis ?

Lebron James et Giannis Antetokounmpo sont les deux grands favoris pour obtenir le titre de MVP de la saison régulière. Avec 30 points, 13.5 rebonds et 5.8 passes de moyenne, le Grec fait figure de favori. Il faut remonter aux années 1960 avec Wit Chamberlain et Elgin Baylor pour retrouver des joueurs affichant de tels chiffres. LeBron James (25 points, 10.7 passes et 7.8 rebonds) semble partir avec une petite longueur de retard. La star des Lakers pourrait empocher son cinquième titre de MVP de la saison régulière en cas de victoire.

70 victoires pour les Bucks ?

En pleine bourre depuis le début de cet exercice 2019-2020, les Bucks peuvent devenir la troisième équipe de l’histoire à boucler une saison régulière avec 70 victoires au compteur après les Bulls en 1995-1996 (72) et les Warriors (73) en 2015-2016. Les coéquipiers de Giannis Antetokoumpo comptent 46 succès pour 8 défaites pour l’instant. Milwaukee pourra au pire se contenter du record de la franchise qui a été établi à 66 victoires en 1970-1971, une saison à l’issue de laquelle les Bucks avaient terminé champion...

Fin de série pour les Spurs ?

Toujours en playoffs depuis 1997, la plus longue série dans l’histoire de la NBA à égalité avec les Sixers (1950-1971), San Antonio pourrait bien rester à quai cette saison. Actuellement dixièmes de la conférence Ouest, les hommes de Greg Popovich comptent actuellement cinq victoires de retard sur Memphis. Les Spurs devront qui plus est passer également devant Portland, actuellement neuvième.