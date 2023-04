Coupe du Monde 2023 : Rudy Gobert hésite

Qui sera le pivot de l'Equipe de France à la prochaine Coupe du monde : Joel Embiid, Victor Wembanyama ou Rudy Gobert ? Peut-être aucun des trois puisque le premier reste évasif sur son avenir international, le second sera peut-être focalisé sur sa première saison NBA, tandis que le troisième a annoncé jeudi qu'il hésitait...

À deux jours du tirage au sort de la Coupe du monde, le pivot des Wolves a profité du point presse de fin de saison pour confier qu’il n’était pas encore certain de participer à la compétition, qui débutera fin août en Asie. La raison ? La possibilité de souffler après plusieurs étés à enchaîner les grandes compétitions pour être à 100% pour sa deuxième saison avec les Wolves.

« Je veux revenir la saison prochaine avec l'intention de réaliser la meilleure année de ma carrière. Je sais que, cet été, je vais me mettre dans une position que je n’avais jamais connu auparavant » a expliqué le Français, éliminé des playoffs par les Nuggets de Nikola Jokic. Cette première saison à Minnesota a été éprouvante physiquement et mentalement, et Gobert a sans doute besoin de faire un vrai break.

D'autres avant lui l'avaient fait chez les Bleus, comme Nicolas Batum et Nando De Colo l'année dernière pour l'Eurobasket. Si Gobert devait déclarer forfait, Vincent Collet aurait tout de même du choix pour le remplacer avec peut-être Victor Wembanyama, qu'il entraîne au quotidien, mais aussi les fidèles Vincent Poirier et Moustapha Fall. Pour la piste Embiid, c'est bien plus évasif puisque le pivot des Sixers a aussi un passeport américain.