Coup d’arrêt pour les Knicks

Malgré un avantage de dix points à la pause, les Knicks (10 victoires-25 défaites), qui restaient sur trois succès de rang, ont chuté vendredi soir à Phoenix, où ils ont entamé un road-trip de quatre matches et vont maintenant aller défier les deux équipes de Los Angeles (Clippers puis Lakers) et le Jazz. Ce déplacement chez les Suns (14-21) était donc sans doute le plus abordable pour les New-Yorkais, qui ont encaissé un 10-0 au retour des vestiaires pour finalement s’incliner 120-112.



"On aurait dû gagner ce match. On les a dominés la majeure partie de la rencontre", regrettait ensuite Elfrid Payton, lui qui avait veillé toute la nuit pour la naissance de sa fille et a tout de même compilé 15 points, 6 passes et 5 rebonds. Frank Ntilikina, qui est devenu son remplaçant depuis l’arrivée de Mike Miller sur le banc, s’est lui contenté de 6 points, 2 passes et 2 rebonds en 16 minutes de jeu.

Sous les yeux de Dolan

Dans l’Arizona, les joueurs de la franchise de Manhattan ont donc craqué après la pause, notamment à cause de Devin Booker (38 points et 7 passes) et Kelly Oubre Jr (29 points), alors que DeAndre Ayton (15 points, 13 rebonds et 5 passes) et Aron Baynes (20 points et 12 rebonds), alignés pour la première fois ensemble d’entrée, ont montré qu’ils pouvaient être complémentaires. Et malgré les 25 points de Marcus Morris et les 20 points de Bobby Portis en sortie de banc, les Knicks ont été bien trop maladroits dans le money-time pour espérer l’emporter.



Ils ont ainsi largement arrosé dans le dernier quart, avec un 2/11 à 3 points rédhibitoire. Le tout sous les yeux de James Dolan, leur très contesté propriétaire qui avait effectué le déplacement. Et qui espérait que ses hommes aillent décrocher une quatrième victoire consécutive pour la première fois depuis plus de deux ans. Mais ça ne sera pas pour cette fois.