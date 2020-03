Coronavirus : Une famille française dans l'impasse aux USA

« C'est comme si tu disais à un marathonien de s'arrêter à quelques mètres de la course »

Jean-Jacques Largeron, sa femme Stéphanie et leurs trois enfants — Esteban, 12 ans, Jehann, 10 ans et Elan, 4 ans — ont entrepris un périple à travers l'Amérique du Nord. Leur défi ? Rendre visite à chacune des 30 équipes de NBA. Le voyage a commencé le 21 octobre dernier. Depuis ce temps-là, la famille originaire de Biarritz a eu la chance de se rendre dans 24 salles américaines. Ce mercredi, la NBA a annoncé suspendre la compétition après le test positif de Rudy Gobert au coronavirus. Jean-Jacques, le père de la famille, a accepté de répondre à nos questions concernant la situation aux Etats-Unis.La famille a appris la nouvelle via ESPN, dès son arrivée à Portland, pour le compte de la 25ème étape du voyage. Le père de famille ne cache pas sa déception : « Nous sommes au fond du trou... Des mois de travail pour s'arrêter si près du but... On relativise malgré tout, mais c'est comme si tu disais à un marathonien qui a bossé dur qu'un souci l'empêche de terminer à quelques centaines de mètres de la fin. Il sera inconsolable... Et nous sommes inconsolables. » La famille est en contact régulier avec la NBA pour être au courant de la situation. Si la suspension se confirme, la famille Largeron devra retourner en France. Mais une chose est sûre, ils veulent aller au bout de l'aventure. Jean-Jacques Largeron nous confirme : « Cette aventure doit se dérouler sur une seule saison et pas deux. Nous allons faire en sorte de redémarrer l'aventure depuis le début. On va tout faire pour y arriver financièrement. Sponsors, cagnotte, je sais pas trop encore, mais on y arrivera. » Si la distance n'était pas un obstacle pour les Largeron, alors le coronavirus ne sera certainement pas un frein dans la poursuite de leur rêve.