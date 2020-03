Coronavirus : Le patron des Knicks positif

Alors que Rudy Gobert, le premier joueur NBA à avoir été testé positif au coronavirus, ce qui avait entraîné la suspension de la saison, est désormais guéri, les Knicks ont annoncé samedi soir dans un communiqué que leur propriétaire, James Dolan avait également été infecté par le Covid-19. "Il s’est mis en isolement et il a très peu ou pas du tout de symptômes. Et il continue à superviser les opérations commerciales", peut-on lire dans leur communiqué.



Le très polarisant Dolan est le premier propriétaire d’une franchise d’un sport américain majeur à être positif au coronavirus. Il a été sévèrement critiqué ces dernières années en raison de ses choix discutables à la tête de l’équipe new-yorkaise, absente des play-offs depuis 2013. Son accrochage avec Spike Lee, historique supporter des Knicks, avait aussi fait beaucoup parler au début du mois, tout comme celui avec l’ancien joueur Charles Oakley.



Egalement aux commandes des Rangers (NHL) et du Liberty (WNBA), Dolan est âgé de 64 ans. A noter que la ville de New York est la plus touchée par le coronavirus aux Etats-Unis.