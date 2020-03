Coronavirus : Deux cas aux Lakers, un au Celtics

I was tested 5 days ago and the results came back tonight, which were positive. Ive been self quarantined since the test, thank goodness. COVID-19 must be taken w the highest of seriousness. I know it’s a #1 priority for our nations health experts, & we must get more testing ASAP pic.twitter.com/xkijb9wlKV

— marcus smart (@smart_MS3) March 19, 2020



We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2020

Le coronavirus continue de se propager aux Etats-Unis, et donc en NBA. Après, et son coéquipier Donovan Mitchell, Christian Wood (Detroit Pistons), Kevin Durant et trois autres joueurs des Brooklyn Nets, un membre des Denver Nuggets et trois chez les Sixers de Philadelphie, on recense désormais 14 cas officiels.Car jeudi, Marcus Smart (Celtics) et deux joueurs des Lakers non identifiés ont ainsi été contrôlés positifs. ", a réagi l’arrière des Celtics dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux qu’insister sur l’importance de la distanciation sociale, il ne faut pas se regrouper en nombre et vraiment se laver les mains pour se protéger, et aider à protéger les autres en le faisant."mais l’intégralité de l’équipe, qui avait affronté les Nets le 10 mars, n’a pas encore pu être testée au Covid-19, puisque certains avaient eu l’autorisation de quitter Los Angeles. Et on sait déjà que Javale McGee ne fait pas partie des deux joueurs infectés à en croire sa sœur.