Conférence Est : le tableau des playoffs et le programme du "play-in"

Alors que la situation est toujours aussi confuse à l'Ouest puisque les équipes classées de la 5e à la 8e place se tiennent dans un mouchoir de poche, et que tout peut encore changer dimanche soir, à l'Est, la situation est bien plus claire. Elle est même figée puisque les Nets ont validé leur 6e place en s'imposant face au Magic. Les coéquipiers de Mikal Bridges affronteront les Sixers, et c'est dommage que Ben Simmons soit absent...

Ce qui signifie, du même coup, que le Heat finit 7e, et disputera le "play-in". Les partenaires de Jimmy Butler auront deux chances de se qualifier, et à chaque fois à domicile. La première fois face aux Hawks de Trae Young, et éventuellement contre le vainqueur du match entre les Raptors et les Bulls.

Si la logique est respectée, on pourrait profiter d'un explosif Boston - Miami au premier tour des playoffs !

TABLEAU DES PLAYOFFS

Milwaukee (1) – vainqueur du 3e match du play-in

Boston (2) – le vainqueur du play-in Miami – Atlanta

Philadelphie (3) – Brooklyn (6)

Cleveland (4) – New York (5)

PLAY-IN

mardi 11 avril : Miami (7) – Atlanta (8) à 1h ou 1h30

mercredi 12 avril : Toronto (9) – Chicago (10) à 1h ou 1h30

vendredi 14 avril : Miami ou Atlanta – Toronto ou Chicago à 1h ou 1h30