Comment Snoop tente d'attirer Leonard aux Lakers

Quel maillot portera Kawhi Leonard la saison prochaine ? Si l’écrasante majorité des joueurs libres, à commencer par Kevin Durant et Kyrie Irving (Nets), ont déjà scellé leur avenir dimanche soir, lors d’une première journée de Free Agency complètement folle qui a vu près de 3 milliards de dollars engagés, personne ne sait où le très secret Leonard va poser ses bagages.

Il a déjà rencontré les dirigeants des Clippers et des Lakers, réservant son dernier rendez-vous aux Raptors, avec qui il vient de remporter son deuxième titre de champion NBA, et son deuxième trophée de MVP des Finals. Un rendez-vous très médiatisé, à la manière d’une poursuite policière, avec des hélicoptères traquant ses moindres pas depuis son arrivée à Toronto, où son hôtel a été pris d’assaut par les fervents fans canadiens.

Mais leurs homologues angelenos ne sont pas en reste. Une fresque à sa gloire, où « The Klaw » porte le maillot des Lakers, est ainsi apparue au bord de l’iconique Venice Beach. Et les fans locaux tentent d’attirer ce Californien pur jus par tous les moyens, notamment en chanson. Une reprise du tube « Why » de Michael Jackson rencontre d’ailleurs un certain succès sur les réseaux sociaux. Le rappeur Snoop Dogg, fan de longue date de l’historique franchise de L.A., s’y est notamment essayé, tout comme le comédien James Davis. De quoi convaincre Leonard de rejoindre LeBron James et Anthony Davis pour créer l’un des plus impressionnants « Big 3 » de l’histoire ?

kawhi kawhi ... tell me that you’ll be a laker pic.twitter.com/ID6BEXgwpm — bazzi (@bazzi) July 1, 2019

Overtime : "Les Nets sont sortis de nulle part !"