Comment Nikola Jokic est-il devenu le "Joker" ?

Comme son compatriote Novak Djokovic, Nikola Jokic est surnommé le « Joker ». Mais d'où lui vient un tel surnom ? De son ancien coéquipier à Denver, entre 2015 et 2017, Mike Miller. Pour une histoire de (mauvaise) prononciation car l'ancien shooteur dit « Jo-kitch ».

« Parce que c’était un gros gaffeur et Jokic, ça rassemble à Joker. Pour dire la vérité, son style de jeu ressemble à ça pour moi », explique-t-il. « Je suis tombé amoureux de son style de jeu, de sa façon de rendre les autres meilleurs, de sa créativité pour passer le ballon. Voilà pourquoi je l’ai appelé le Joker. »

Un surnom qui fonctionne très bien et qui est d'autant plus marquant que le pivot des Nuggets est devenu une star de la ligue. Il a remporté deux fois le trophée de MVP de la saison régulière et n'est plus qu'à une victoire du titre contre Miami.

« Je savais qu’il pouvait faire de bonnes choses, mais être ici et dire que je pensais à lui comme double MVP, un joueur qui irait en Finals et qui réaliserait de telles prestations… », poursuit Miller, ancien champion NBA avec Miami. « Il en faut beaucoup pour en arriver-là. Il est évidemment très, très fort et il continue de s’améliorer année après année. Ce qui est assez dingue. »