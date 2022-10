Comme papa, Bronny James s'engage avec Nike

Tel père, tel fils... A l'âge de 18 ans, LeBron James signait avec Nike avant de débarquer en NBA. C'était le 22 mai 2003, et le futur MVP de la NBA s'engageait pour 90 millions de dollars sur sept ans ! Dix-neuf ans plus tard, c'est son fils, Bronny, qui vient de s'engager avec la marque à la virgule. C'est évidemment pour beaucoup moins d'argent.

Agé de 18 ans depuis une semaine, Bronny James fait partie des cinq sportifs signés par Nike, et selon ESPN, on retrouve les joueuses Caitlin Clark (Iowa), Haley Jones (Stanford) et JuJu Watkins (Sierra Canyon), et donc Bronny James (Sierra Canyon) et DJ Wagner chez les garçons. Lycéen ou déjà en NCAA, ces joueurs et joueuses profitent de la mise en place des contrats NIL (Name, Image and Likeness) qui permettent désormais de sponsoriser des athlètes non professionnels aux Etats-Unis.

Un jour avec papa en NBA ?

Toujours au lycée, du côté de Sierra Canyon, le fils de LeBron James jouera en NCAA dans un an, et de nombreuses universités sont prêtes à lui offrir une place dans leur effectif. On évoque ainsi les pistes de UCLA, USC, Michigan, Ohio State et Oregon. A moins que ce ne soit Duke, la prestigieuse université de Caroline du Nord.

Rappelons que le rêve de LeBron James est de jouer en NBA avec son fils. Dans le meilleur des cas, ce sera en 2024, et justement le quadruple champion NBA a prolongé cet été aux Lakers jusqu'en 2025. Il aura alors 41 ans. Pour l'instant, Bronny James ne fait pas partie des meilleurs joueurs de sa classe d'âge, mais d'année en année, il progresse et sa cote augmente.