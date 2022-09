Collin Sexton assure être à 100% de ses moyens

Parmi les joueurs qui ont été échangés contre Donovan Mitchell, qui a pris la direction de Cleveland, on retrouve Collin Sexton. L'arrière arrive à Utah après une saison tronquée avec les Cavaliers puisqu'il s'était blessé en novembre 2021, après quelques matches seulement.

Victime d'une déchirure au ménisque du genou gauche, il n'était jamais ensuite revenu dans le courant de saison. "Je suis à 100 %", assure-t-il désormais. "Pour ce qui est du déroulement de la rééducation, Je dirais qu’il y a eu des bons jours, des mauvais jours, des hauts et des bas. Mais je m’en suis sorti. J’ai eu quelques jours difficiles, où j’avais parfois l’impression de faire trois pas en arrière. Mais au bout du compte, il faut juste comprendre que chaque jour ne sera pas un bon jour. Je devais garder ça à l’esprit, et continuer d’avancer, me concentrer sur les petites victoires. »

C'est plutôt une bonne nouvelle pour la franchise du Jazz car Sexton débarque aussi dans sa nouvelle équipe avec un nouveau contrat de 72 millions de dollars sur quatre ans. Il va donc devoir démontrer qu'il est de retour physiquement et qu'il méritait bien cette somme d'argent.

« Je veux juste continuer à apprendre et à progresser. Venir chaque jour ici et me donner à 110%, tout en étant le meilleur coéquipier possible. Je veux prouver que je sais jouer mais aussi montrer à mes coéquipiers que je suis avec eux, peu importe les hauts et les bas qui se présenteront, on les traversera dans l’optique de bien finir la saison. »