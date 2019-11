Clippers: Paul George prêt à rejouer

Paul George va effectuer ses grands débuts avec les Clippers cette semaine. L'ailier est apte à rejouer après ses opérations aux épaules.

L'autre recrue star de la franchise de Los Angeles avec Kawhi Leonard participera au prochain déplacement de son équipe. Son retour sur les parquets aura lieu à Houston mercredi ou à la Nouvelle-Orléans jeudi, informe ESPN ce mardi.

