Clippers: Noah bientôt à l'essai 

Le pivot français de 35 ans a connu quelques saisons difficiles ces dernières années, mais il sort d'une expérience positive du côté de Memphis (7.1 points, 5.7 rebonds et 2.1 passes décisives par match en 16.5 minutes de moyenne).

Les Clippers ont frappé fort cet été en recrutant Kawhi Leonard et Paul George, ce qui fait d'eux un favori pour le titre. Mais ils pourraient avoir besoin de renfort dans le secteur intérieur pour épauler Montrezl Harrell et Ivica Zubac.

