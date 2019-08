Clippers : Lue sera l'assistant de Doc Rivers

L'ancien coach de Lebron James, convoité durant l'été pour prendre les commandes des Lakers, s'engage donc chez le voisin.

Le technicien de 42 ans sera le premier assistant de Doc Rivers, l'entraîneur principal. Les deux hommes ont déjà collaboré à plusieurs reprises, déjà pour la franchise californienne en 2013.

Former Cavaliers championship coach Ty Lue has agreed on deal to join the Los Angeles Clippers as the top assistant coach on Doc Rivers’ staff, league sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.