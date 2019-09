Clippers: Leonard et George hués à Los Angeles

Recrues stars des Clippers, Kawhi Leonard et Paul George ont été officiellement présentés aux médias dimanche. Un duo que l’ancien du Thunder considère comme le meilleur de la NBA, des deux côtés du terrain. Mais qui n’est pas forcément le bienvenu à Los Angeles, où les fans des Lakers sont majoritaires.

Dimanche, Leonard a ainsi été hué au Los Angeles Memorial Coliseum, où il était venu assister à la rencontre de NFL entre les Rams et les Buccaneers. La veille, c’est George qui avait subi le même sort au Forum d’Inglewood, ancienne salle des Lakers, lors de la soirée de MMA Bellator 228.

Kawhi just got booed. Damn. The Lakers-Clippers rivalry is gunna be lit pic.twitter.com/vq4FFl1WMn

Clippers star Paul George is here ... and gets roundly booed. This is The Forum after all. #Bellator228